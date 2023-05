Lauffestival in Zahlen und ein Sieg macht Gusto

Salzburg-Marathon feiert am Sonntag 20. Auflage. 7000 Teilnehmer werden auf die Strecke gehen. Die meisten nehmen die Halbdistanz in Angriff. Darunter Conny Stöckl-Moser, die sich am Freitag mit dem Frauenlauf-Sieg aus der Babypause zurückgemeldet hat, und nun Gusto auf mehr hat. Der Start erfolgt im Bereich Ferndinand-Hanuschplatz/Griesgasse um 9 Uhr.