Pfahlbauten am Keutschacher See gesichert

„Die Pfahlbauten im Keutschacher See sind ein Teil des UNSECO-Welterbes und ein wichtiger Teil unserer Kärntner Landesgeschichte. Es ist unsere Pflicht und unsere Verantwortung auch gegenüber unseren Kindern, diese prähistorischen Zeitzeugen zu erhalten und ihre Erforschung zu fördern. Der Verein Kuratorium Pfahlbauten ermöglicht zudem eine enge Zusammenarbeit mit den Fundstellen am Mondsee und dem Attersee und fördert den internationalen Austausch", betont Landeshauptmann Peter Kaiser. In der Regierungssitzung am Montag will er einen Finanzierungsantrag für die Jahre 2023 bis 2027 einbringen. Der Verein „Kuratorium Pfahlbauten“ soll mit 325.000 Euro - also jährlich 65.000 Euro - unterstützt werden.