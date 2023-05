Sturms Teufelsduo brennt: „Sind schwer zu stoppen“

„Nicht ganz so gut“

„Er hat generell ein gutes Netzwerk“, lächelt der Grazer Sportdirektor Andi Schicker. „Richtung Sturm sind seine Informationen in diesem Fall aber nicht ganz so gut.“ Die Schwarzen schieben quasi, nachdem Schicker einen Transfer innerhalb Österreichs von Manprit Sarkaria ausgeschlossen hatte, einen Riegel vor sein „Teufelsduo“ im Angriff. Zusammen erzielten Emegha und Sarkaria in den letzten drei Bundesliga-Spielen plus Cup-Finale sieben Treffer.