Betrunkener überholt Bus in Kurve: Kollision!

Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagabend in Oberperfuss im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein deutscher Autolenker (36) überholte in einer Kurve einen Linienbus und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw. Sowohl die Autos als auch der Bus wurden dabei teils massiv beschädigt. Der mutmaßliche Unfalllenker war betrunken. Eine Behandlung in der Klinik verweigerte er.