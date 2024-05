Amoklauf auf Schul-Toilette in NÖ angekündigt

Eine Nachricht mit großer Sprengkraft sorgt derzeit für reichlich Aufregung in und um die Handelsakademie (HAK) in Wiener Neustadt. Die Botschaft zielte auf einen möglichen Amoklauf am Dienstag – an dem Tag finden die Abschlussprüfungen statt – ab. Gefunden wurde die Drohung am Montag auf einer Toilette im Schulgebäude. Laut Polizei wurde die Bedrohungslage umgehend überprüft und ein Sicherheitskonzept für den anstehenden Prüfungstag erarbeitet.