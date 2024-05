Zeitenpanne! Ergebnis in Nachtschicht korrigiert

Bitteres Nachspiel zum Horst-Mandl-Memorial in Graz! Das Ergebnis über 100 m Hürden der Frauen musste nach einer nächtlichen Überprüfung nachträglich korrigiert werden. Das einzig Gute für Karin Strametz vorweg: Ihre Siegerzeit von 12,92 Sekunden mit dem regulären Rückenwind von 1,9 m/sek bleibt bestehen. Damit gibt es auch keinen Zweifel an ihrer Direkt-Qualifikation für die EM in Rom (7. bis 12. Juni). Aber dahinter wurden alle Zeiten nach oben korrigiert. Die internationalen Hürden-Sprinterinnen hatten sich zu früh über Topzeiten gefreut …