Dank Altach-Sieg: WSG Tirol bleibt in Bundesliga!

„Unser Blick geht nach oben“

Die letzten Wochen und Runden verliefen für die Tiroler alles andere als zufriedenstellend. Was die Punkteausbeute anbelangt, was die Verletztenliste betrifft. Drei Zähler aus fünf Quali-Gruppen-Partien, dazu drei dauerhafte Ausfälle. Nach Sandi Ogrinec und Kofi Schulz musste auch Kapitän und Keeper Ferdl Oswald dieser Tage zumindest sein Saison-Aus zur Kenntnis nehmen. Die zweite Bandscheiben-OP in sechs Monaten könnte aber auch das Karriere-Ende des 32-Jährigen bedeuten. Gespräche werden folgen müssen.