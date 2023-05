Austria Lustenau gegen WSG Tirol - ab 17 Uhr LIVE

Austria Lustenau bestreitet am Samstag das vorletzte Heimspiel dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Gegner ist die WSG Tirol, die fünf Punkte hinter dem Qualigruppen-Leader auf dem vierten Platz im unteren Tableau liegt. Die Tiroler durften am Freitagabend jubeln, nachdem der Klassenerhalt nach dem 1:0-Sieg der Altacher gegen Ried fixiert wurde. Lustenau käme mit einem Sieg der Teilnahme am Europacup-Play-off näher, doch auch die WSG will sich nach oben orientieren.