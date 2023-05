„Wo man herkommt - das darf man nie vergessen!“

Die Wertschätzung fehlt aber auch bei den Zuschauerzahlen. Überall boomt der Bundesliga-Fußball in Österreich. Volle Stadien in Graz, Wien, Linz – nur zum Überlebenskampf der WSG gegen Ried kamen am Freitag 2300 ins Tivolistadion.

Das ist bitter, das stimmt. Aber als ich vor zehn Jahren in Wattens angefangen habe, da saßen 150 Zuschauer auf der Tribüne – und wenn wir Glück hatten, haben fünf geklatscht, wenn wir ein Tor erzielt haben. Also, wir haben uns schon weiterentwickelt. Und ich gebe auch weiter nicht auf. Es wird bei den Zuschauern mehr. Langsam, langsam. Aber wir sind in einem Prozess. Wie ich schon gesagt habe: Vor zehn Jahren, da kamen ... Man darf nie vergessen, wo man herkommt.