Die SV Ried gegen den SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Die Favoritenrolle nahm deshalb niemand an. „Wir haben in der Qualigruppe sechs Punkte gemacht, Ried fünf. Die Mannschaft ist zu favorisieren, die in der ersten Viertelstunde besser aus der Geschichte rauskommen wird“, sagte Schmidt. Jeder seiner Spieler müsse bei sich sein und sein persönliches Duell gewinnen. Allerdings betonte der Trainer am Donnerstag: „Wenn wir morgen keinen Schienbeinbruch und zwei offene Wadenbeinbrüche haben, fahre ich mit einem super Gefühl nach Ried.“