Nanaya: Besonderer Ort für Mütter, Väter und Babys

Von der Spielgruppe bis zur Hilfe in Krisen

Etwa Still-, Spiel- sowie Musikgruppen, Schwangeren-Gymnastik, ein Eltern-Kind-Café und viele Vorträge. Da Nanaya seit 1988 Familienberatungsstelle ist, sind zudem kostenlose Beratungen möglich. Außerdem unterstützt man in schweren Lebenslagen und Krisen, wenn man zum Beispiel ein Schreibaby hat, die geburtshilfliche Versorgung nicht optimal war oder das Schlimmste passiert und ein Baby verstirbt.