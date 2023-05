Nach 23 Jahren: DNA überführte Millionen-Räuber

Wo ist die Beute? Wo sind die Mittäter?

Italienische Polizisten schnappten den 54-Jährigen am 16. Mai an seinem Mailänder Arbeitsplatz. Von ihm erhofft man sich Hinweise auf Mittäter und den Verbleib der Beute. Von den Pretiosen fehlt nämlich jede Spur. „Mindestens 50 Millionen Schilling.“ So bezifferte die Polizei den Wert der Beute, die die beiden Pistolenmänner am 6. Dezember 2000 im in der Salzburger Getreidegasse einsackten. Darunter: ein 90-Karat-Edelstein aus dem Zarenschatz und ein 300.000-Schilling-Ring, den eine Kundin zur Reparatur gebracht hatte.