Roma? „Wahnsinn! Das war wirklich eine Frechheit!“

Nächstes Level

„Bei mir herrscht eine immense Freude, wieder in einem Finale zu stehen“, sagte Mourinho. Er holte mit den Römern vergangene Saison den Titel in der „drittklassigen“ Europa Conference League und will am 31. Mai in Budapest einen weiteren eine Stufe höher nachlegen. Dort war er auch schon 2017 mit Manchester United erfolgreich gewesen. „Es geht mir nicht darum, meinen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs zu unterstreichen, sondern darum, den Spielern zu helfen zu wachsen und wichtige Sachen zu erreichen. Sie verdienen sich etwas ganz Spezielles“, betonte der 60-Jährige.