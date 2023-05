„Verachtenswert“: Bayer-Fans wüten über Mourinho

Leverkusen verpasste trotz klarer Überlegenheit im Rückspiel den ersten Einzug in ein Europacup-Finale seit 21 Jahren. So zieht Rom dank eines knappen 1:0-Erfolgs vom Hinspiel in das Europa-League-Finale am 31. Mai in der Puskás Aréna in Budapest ein. Für die Italiener bietet sich nach dem Triumph in der Conference League im Vorjahr damit die Möglichkeit auf den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. Trainer Mourinho würde im Falle eines Erfolges im Endspiel mit dann sechs Titeln zum alleinigen Rekord-Trainer im Europacup aufsteigen.