Mourinhos AS Rom trifft im Finale auf FC Sevilla!

Die AS Roma und Sevilla bestreiten das diesjährige Finale der Europa League! Den Römern reichte am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel ein torloses Remis in Leverkusen, um nach dem 1:0-Erfolg in der Vorwoche ins Endspiel einzuziehen. Dort wartet am 31. Mai in Budapest Rekordsieger Sevilla, der sich mit 2:1 nach Verlängerung (Hinspiel 1:1) gegen Juventus Turin durchsetzte.