Verwirrung um vermisste Kinder: Suche geht weiter

Weil das Gelände dort schwer zugänglich ist, konnten die Rettungskräfte erst am Dienstag zu dem Wrack in der Nähe der Ortschaft Solana im Department Caquetá vordringen. An der Absturzstelle wurden die Leichen der Mutter der Kinder, eines indigenen Aktivisten und des Piloten der Maschine entdeckt, so die Luftfahrtbehörde.