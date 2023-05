Großeinsatz wegen Brandstiftung bei Votivkirche

In der Votivgarage in Wien-Alsergrund stand Mittwochabend plötzlich ein Auto in Flammen. Weil das Parkhaus über mehrere Zugänge verfügt, musste die Wiener Berufsfeuerwehr mit einem Großaufgebot ausrücken. Am Donnerstag soll geklärt werden, wann die Garage wieder befahrbar ist. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.