Familie Strasser hegt und pflegt 3000 „Kinder“

„Gut 2,5 Kilometer legen wir zurück, wenn wir unseren Obstschaugarten abgehen“, lassen die beiden umtriebigen Hobby-Landwirte wissen. Gewachsen ist das Ganze aus einem rein privaten Interesse fürs Garteln. In einem Kurs in der Abendschule erfuhren sie, dass es nicht mehr viele gibt, die sich mit der Pomologie – also dem Wissen um Obstsorten – befassen. Und ausgelernt haben sie auch noch lange nicht: „Nach einem halben Jahr glaubt man, man kann was. Nach einem Jahr weiß man, dass man doch nicht so viel kann, und nach zwei Jahren kommt die Einsicht: Das erlerne ich nie“, blickt Gabi Strasser schmunzelnd auf die Anfänge zurück.