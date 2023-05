Firma wurde per Mail um 1,2 Millionen betrogen

Tipp gegen Betrug

„Die Täter haben offenbar eine Mail abgefangen und dann die Kontonummer abgeändert“, erklärt Gerald Sakoparnig, oberster Betrugsermittler beim Landeskriminalamt in Oberösterreich, im Gespräch mit der „Krone“. Sein Tipp: „Bei jeder Änderung der Kontonummer sollte man sicherstellen, ob das auch wirklich so beabsichtigt ist – am besten im direkten Gespräch.“