Die ersten Trucks zum Nova Rock schon im Anrollen

Hoffen auf Sommerfeeling

Am 7. Juni kann‘s losgehen. Die ersten Trucks mit dem Equipment für den Aufbau des 17. Nova Rock rollen nächste Woche an. Neu im Line-up: Roman Gregory tritt mit Georgij Makazaria, Sänger der aufgelösten Band Russkaja, auf. Aus Deutschland reist die Fun-Metal-Band J.B.O. an. Kultig: Hollywood-Legende Jack Black.