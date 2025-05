Neuer „Generationenhof“ bewahrt Dorfcharakter

Dorfcharakter erhalten

Ist ein Streckhof aber dem Verfall preisgegeben, sodass er nicht mehr saniert und sinnvoll weitergenutzt werden kann, bleibt nur noch der Abriss – so wie das in Oggau der Fall war. Dank der Pläne des Eisenstädter Architekten Alexander Mayer-Niepel ist es jedoch ein gelungen, einen neuen Wohnkomplex aus dem Boden zu stampfen, der an die typische Form eines burgenländischen Streckhofes erinnert, sich harmonisch in das Ortsbild einfügt und so zum Erhalt des dörflichen Charakters beiträgt. Umgesetzt wurde das Projekt von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft.