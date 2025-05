Forchtenstein hat sich gegen SPÖ-Plan entschieden

Das Thema war in den vergangenen Monaten heiß diskutiert worden, freilich auch in den Medien. Bloß: Die Einwohner in Forchtenstein dürfte es wenig interessieren, ob auf dem Areal einer ehemaligen SPAR-Filiale ein Pflegestützpunkt gebaut wird oder nicht. Dies hatte Bürgermeister Alexander Knaak vorgeschlagen, der mit der SPÖ im Gemeinderat keine Mehrheit hat. Die Oppositionsparteien sprachen sich gegen diese Idee aus, sie sehen diesen Pflegestützpunkt anderswo im Ort. Also wurde gestern das Forchtensteiner Volk befragt.