Al Bano: Vom Fließband zum umjubelten Schlagerstar

Am 4. August wird sich Mörbisch am Neusiedler See in ein romantisches Küstenstädtchen am Meer verwandeln, wenn die Topstars des Italo-Schlagers, Al Bano und Romina Power, bei „Amore Italiana“ ihre unsterblichen Hits anstimmen. Mit von der Partie werden dort auch Yvonne und Mario Jandl, Ulli Scherer und Romana Dollinger sein, die beim „Krone“-Gewinnspiel zugeschlagen haben und Al Bano in dessen Hotel „Tenute Al Bano“ in Cellino San Marco in Apulien besuchen durften.