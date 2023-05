Kraftsportler setzt starkes Zeichen gegen Krebs

Persönliche Beweggründe und eine Überraschung am Karlsplatz

Bei seinem aktuellen Herzensprojekt möchte Matthias Göth ein starkes Zeichen gegen Krebs setzen! In Österreich erkranken jährlich etwa 42.000 Menschen an Krebs. Bei einer großangelegten Spendenaktion am 27. Mai in Wien, will Göth auf die Wichtigkeit von Prävention und Früherkennung hinweisen. Die „Krone“ begleitete den ehemaligen Strongman einen Tag lang beim Training und sprach mit ihm unter anderem über seine persönliche Motivation für das geplante Event am Karlsplatz.