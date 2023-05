„Durch Brexit ist alles noch schlimmer geworden“

Vom Investmentbanker zum Tortenbäcker - so einen Lebenslauf hat nicht jeder hinter sich. Der Kufsteiner Hubert Zanier betreibt das Café „Kipferl“ in der englischen Millionenmetropole London - mit der „Krone“ spricht der Austro-Gastronom über Kulturschocks in England, berühmte Kunden, sein beliebtestes Gericht und die Schwierigkeiten, die der Brexit mit sich bringt.