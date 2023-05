Südafrikas Armeechef zu Gesprächen in Moskau

Südafrikas Präsident will Vorwürfe prüfen lassen

Wie CNN berichtete, war die Munitionslieferung über das russische Frachtschiff Lady R erfolgt, das im vergangenen Dezember an einem Marinestützpunkt in Kapstadt angedockt hatte. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa teilte auf Nachfrage der Opposition dem Parlament mit, die Angelegenheit prüfen zu wollen. Allerdings seien ihm „keine Beweise“ vorgelegt worden.