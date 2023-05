Südafrika soll Waffen an Russland geliefert haben

Auch gemeinsame Militärübungen abgehalten

Das Andocken des Schiffes „Lady R“ an den Marinestützpunkt im Dezember hatte schon zuvor für entsprechende Spekulationen und Besorgnis gesorgt. „Wir haben auch unsere ernsten Bedenken über den Zeitpunkt der gemeinsamen Marineübungen mit Russland und China in südafrikanischen Gewässern geäußert, die mit dem Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine zusammenfielen“, so der Botschafter.