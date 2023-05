Flyers Wels besiegen Gmunden nach tollem Finish

Der BC Vienna muss weiter auf seinen Gegner in der Endspielserie der Basketball Superliga (BSL) der Männer warten. Die Flyers Wels haben am Sonntagabend gegen die Swans Gmunden nach einem tollen Finish 81:80 (41:44) gewonnen und im „best-of-five“-Halbfinale auf 2:2 gestellt. Die alles entscheidende fünfte Partie steigt am Donnerstag (17.00 Uhr) am Traunsee.