Hard und Bregenz erreichten historischen Tiefpunkt

Erstmals seit der Saison 1999/2000 wird heuer kein Ländle-Verein unter den Top vier der HLA Meisterliga sein. Denn sowohl Bregenz als auch völlig unerwartet Hard schieden früh im Viertelfinale aus. Nach dem 20:27 in der Südstadt kassierten die Bregenzer mit dem 24:31 in eigener Halle die nächste Klatsche. Der harmlose Rekordmeister war der Spielkultur der Wiener nicht gewachsen. Immer wieder scheiterten die Festspielstädter am überragenden Goalie Constantin Möstl, der in der nächsten Saison bei Erzrivale Hard spielt. Die Tinte mit der Unterschrift des 23-jährigen Teamtorhüters auf dem Vertrag des siebenfachen Champions ist bereits trocken.