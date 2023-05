Volksschullehrer rechnet hart mit Schulsystem ab

Etwa 120 Brennpunktschulen gibt es in Wien. Meist sind das Neue Mittelschulen oder Polytechnische Schulen mit hohem Migrationsanteil in einkommensschwachen Gegenden. Doch keine einzige davon soll es laut Aussage des Bezirksvorstehers in der Brigittenau geben. Wie sieht das die Bildungsdirektion? Dort stört man sich an der Begrifflichkeit: „Das sind Schulen mit besonderen Herausforderungen“, heißt es. Und was genau versteht man darunter?