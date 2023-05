Ausbau der Betreuungsangebote schreitet voran

Das Vorarlberg in Sachen Kinderbetreuung Nachholbedarf hat, ist bekannt. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan: Laut der aktuellen Kindertagesheimstatistik sind mittlerweile im Ländle nahezu alle vier- und fünfjährigen sowie 91,3 Prozent der dreijährigen Kinder in außerfamiliärer Betreuung. Bei den Zweijährigen liegt die Betreuungsquote bei 63,4 Prozent, bei den Einjährigen bei 28,1 Prozent. Von einem flächendeckenden Ganztagesangebot ist man zwar noch ein gutes Stück entfernt, allerdings stimmt die Richtung: So wurden im Vorjahr vom Land insgesamt 91,2 Millionen Euro in die Elementarpädagogik investiert, das waren um über 4,5 Millionen Euro mehr als noch 2021. Erfreulicherweise konnten insgesamt 43 neue Gruppen in Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen geschaffen werden.