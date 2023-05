Bär richtet bekannten deutschen Tierfilmer übel zu

Bei Dreharbeiten in den Hochkarpaten wurde der Dokumentarfilmer laut seinen eigenen Angaben von einem Bären angegriffen und übel zugerichtet. Am Sonntag veröffentlichte er ein Foto, das ihn kurz nach der Attacke des Tier blutüberströmt am Boden sitzend zeigt (Bild unten). Trotzdem hegt der Deutsche keinen Groll gegen das Raubtier.