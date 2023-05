„Unser Markt ist dort, wo’s sonst wenig gibt“

Juliane Rettenbacher hat mit ihrem Mann Augustin in St. Koloman einen Betrieb und bietet in Kuchl Brot und Kuchen an. Sie hat den Wandermarkt ins Leben gerufen. Von Schinken über Taschen, Schmuck, Dekoartikeln, Gebäck und Süßes bis hin zu Schnaps und Marmelade aus dem Tennengau findet man dort, was das Herz begehrt. Mal in Kuchl, mal in St Koloman, Scheffau, Rußbach oder Golling: Der Wandermarkt findet immer samstags zwischen 8 und 12 Uhr in einer Tennengauer Gemeinde statt.