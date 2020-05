Schrannen-Eröffnung: Salzburger stürmten Markt

„Die waren alle auf Entzug“, schlussfolgerte ein Schrannen-Besucher am Donnerstagmorgen über den großen Andrang. Tatsächlich waren die Menschenströme, die sich teilweise dicht gedrängt durch die Markt-Gassen schoben und wie in Zeiten vor der Krise Warteschlangen vor den Ständen bildeten, kaum zu übersehen. Der wöchentliche beliebte Treffpunkt im Herzen des städtischen Andräviertels lebte am ersten Tag seit den Krisen-Maßnahmen wieder auf. „Die Menschen haben sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung der Schranne gewartet und das zeigt sich jetzt“, erklärte der Leiter des Marktamts der Stadt Salzburg Christophorus Huber am Donnerstag vor Ort. „Wir wollen in den nächsten Wochen sehen, wo wir am Markt während der Krise noch etwas optimieren können“, meint er.