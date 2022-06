Der Markt Werfen soll neu aufleben

Kindergarten bleibt im historischen Ortszentrum

Wichtig für die Frequenz im Ortszentrum sei, dass es gelungen ist, den Kindergarten im Zentrum zu behalten. Dass sich der Kindergarten in einem historischen Gebäude befindet, habe Seltenheitswert, ist Stock stolz. Er befindet sich wie das Gemeindeamt im Brennhof aus dem 16. Jahrhundert. Beim Ausbau auf zwei Stockwerke blieb die historische Substanz erhalten. Nicht ganz so alt: Das Freibad, in dem im Herbst die Bädertechnik neu gebaut wird.