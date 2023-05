„Sich Eigentum zu schaffen, ist immer schwieriger“

Die Bauwirtschaft braucht Aufträge

Weitere umsichtige Lockerungen für Wohnbaukredite seien auch wichtig, um die Bauwirtschaft und Bautätigkeit am Laufen zu halten. „Denn man darf nicht vergessen, dass die Bauwirtschaft in Oberösterreich für eine jährliche Wirtschaftsleistung von 4,3 Milliarden Euro und 51.100 Arbeitsplätze steht“, so LH Stelzer mit Verweis auf Zahlen der Statistik Austria.