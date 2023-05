Was tut das Land gegen den Mangel an Schulärzten?

Der wachsende Mangel an Schulärztinnen und -ärzten, eingebettet in den zunehmenden allgemeinen Mangel an Medizinern (Pensionierungswellen auch hier!) war für die „Krone“ schon im Herbst 2022 einmal ein Thema. Damals hieß es seitens der Landespolitik: „Es ist im aktuellen Bundesregierungsprogramm festgehalten, dass es zu einer Aufwertung und Kompetenzerweiterung der Schulärzte kommen soll.“ Stand unbekannt. Zugleich arbeite das Land aktuell an einer Aufbesserung der finanziellen Möglichkeiten, nämlich im Pflichtschulbereich.