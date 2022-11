Der Ärztemangel ist nun in den Schulen angekommen

Der wachsende Mangel an Hausärzten trifft auch Oberösterreichs Pflichtschulen zunehmend. Wie das? Es fehlen immer mehr Schulärzte, eine nebenberufliche Aufgabe für Allgemeinmediziner und Kinderärzte - die selber zunehmend zum Mangelberuf werden. Vom Bund her sind keine Gegenmaßnahmen in Sicht.