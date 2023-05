So könnten die Wachauer Laberln gerettet werden

Enge, schmale Gassen und erprobte, aber alte Backöfen. Seit Jahren war die für ihre Wachauer Laberln berühmte Backstube Schmidl auf der Suche nach einem neuen Standort, weil jener in der historischen Altstadt von Dürnstein schlicht zu klein geworden war. Damit die Laberln auch weiterhin so heißen dürfen, musste ein Standort in der Welterbe-Region gefunden werden. Was bereits geschehen ist und woran es noch hakt.