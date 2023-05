Rihanna feiert mit Babybauch & in Dessous Jubiläum

Name von Rihannas Sohn enthüllt

Erst am Donnerstag wurde der Babyname von Rihannas Söhnchen bekannt. Der Kleine, der im Mai letzten Jahres zur Welt gekommen war, hört auf RZA Athelston Mayers - eine Hommage an den Rapper RZA der Hip-Hop-Crew Wu-Tang-Clan und wird „Risa“ ausgesprochen.