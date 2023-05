Rihanna: Ihr Sohn trägt diesen verrückten Namen

Dass Rihanna aus dem Namen ihres Sohnes so lange ein Geheimnis gemacht hat, hat übrigens keinen besonderen Grund, wie die Sängerin selbst der „Washington Post“ unlängst verriet. Es sei nur der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen, so die 35-Jährige. „Wir sind einfach noch nicht dazu gekommen. Wir haben einfach gelebt“, so ihre Begründung.