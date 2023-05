Selenskyj verspricht Russland „böse Überraschung“

In einem am Donnerstag veröffentlichten BBC-Interview gab Selenskyj neue Einblicke in die aktuelle Lage im Krieg. Man könne zwar angreifen - allerdings würde die Ukraine nach derzeitigem Stand sehr viele Menschen verlieren. „Das ist inakzeptabel“, so der Präsident. Daher habe man sich entschieden, die angekündigte Gegenoffensive noch etwas hinauszuzögern.