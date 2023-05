Trend zum Zweitstück: Eine Brille genügt nicht

In Steyr stellt die Handelskette von Robert F. Hartlauer bis zu 2000 Sehhilfen pro Tag her, die dann an die 160 Filialen in Österreich ausgeliefert werden. Der Unternehmer über Trends, Technik und was es mit dem Knoblauchgeruch auf sich hat, der sich in Bereichen der Brillenfertigung breit macht