Autolenker zog die Handbremse und landete in Bach

Seitlich zum Liegen gekommen

Schließlich geriet das Auto rückwärts von der Fahrbahn und blieb in einem Bach seitlich liegen. Während sich der 53-Jährige noch selbständig aus dem Auto befreien konnte, musste seine Mutter von der Feuerwehr geborgen werden. Diese wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Klinikum Wels geflogen. Ihr Sohn wurde leicht verletzt und in das Klinikum Grieskirchen gebracht.