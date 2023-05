Muttertag in NÖ zwischen Frust und Feierlaune

Mütter klagen über mentale Belastungen

Diese Denkaufgaben, die sogenannte Mental Load, lasten zum überwiegenden Teil auf den Müttern. Das hat Haushaltsprodukte-Erzeuger Vorwerk in einer Studie erhoben. Und dabei auch speziell die Situation in Niederösterreich beleuchtet: Hier sagen 69 Prozent der Mütter, dass sie zu Hause zu viele Aufgaben übernehmen. Dementsprechend beurteilen nur 29 Prozent der Mütter im Land die Aufteilung der Mental Load daheim als positiv. Mehr als zwei Drittel wünschen sich, dass sich der Partner mehr engagieren sollte (siehe Grafik). Ein Großteil der Mamas in Niederösterreich schwankt also am Sonntag wohl zwischen Frust und Feierlaune.