Spielerfrau rechnet mit Klimaaktivisten ab

„Da könnte schon mal was Schlimmes passieren“

„Dass die Berliner mal ausrasten und den einen oder anderen mal wegklatschen. Sorry, Gewalt ist keine Lösung. Aber ich kann es verstehen. Ich könnte auch nicht ruhig bleiben, wenn jemand Farbe oder Kratzer auf mein Auto macht oder sich an mein Auto anklebt“, so die Spielerfrau. Nachsatz: „Da könnte schon mal was Schlimmes passieren.“