Dodik will „geopolitische Themen“ besprechen

Dodiks serbischer Nationalismus und seine prorussische Haltung haben Befürchtungen angefeuert, dass in dem Balkanstaat eine Generation nach dem verheerenden Krieg 1992-95 erneut ethnische Konflikte ausbrechen könnten. Das Friedensabkommen von Dayton beendete den fast vierjährigen Krieg in Bosnien-Herzegowina, in dem etwa 100.000 Menschen starben. Das Land besteht seitdem aus zwei autonomen Regionen, der serbisch dominierten Republika Srpska und die von Bosniaken und Kroaten getragene Föderation Bosnien und Herzegowina.