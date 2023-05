Lenker zweimal mit Hund am Steuer erwischt

Zum ersten Mal erwischte ihn die Polizei am Vormittag in der Petersbrunnstraße stadtauswärts. Ein kleiner Havaneser Mischling blickte bei der Fahrerseite aus dem Fenster, die Beamten hielten den Lenker an. Bei der Befragung gab er an, dass der Vierbeiner normalerweise in einer geeigneten Vorrichtung sitzt, dieses Mal aber nicht angeschnallt war und deshalb nach vorne gehüpft ist.