Gerangel um Hund: „Nestor“ muss im Zwinger bleiben

Jetzt geht alles in die nächste Runde: Georg Resch, Spezialist aus Ebersdorf bei Hartberg, der Problemhunden eine Chance gibt und große Erfolge bei Resozialisierung hat, würde sich „Nestors“ annehmen. Davor mahlt aber wiederum die Behördenmühle. Und das langsam, während „Nestor“ weiterhin in seinem Zwinger sitzt, seit rund 160 Tagen sogar in Isolation! „Wir hoffen sehr, dass bald eine gute Lösung für ihn gefunden wird“, so die „Arche“-Sprecherin.