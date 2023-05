Lange Haftstrafen für brutale Räuber-Bande

Wegen Drogendelikten, Schlepperei und Raub mussten sich drei Männer und eine junge Frau im Februar erstmals vor Gericht in Eisenstadt verantworten. Die Vorwürfe wogen schwer: Der sechsfach vorbestrafte Tschetschene Sabu A. (verbüßt derzeit eine Haftstrafe wegen anderer Delikte) beraubte gemeinsam mit seiner niederösterreichischen Ex-Freundin Melissa W (25)., einem vorbestraften Tunesier (38) und einem ebenfalls vorbestraften türkischen Frühpensionisten (25) in Wien zwei algerische Drogendealer in deren Wohnung. Melissa W. diente als Lockvogel, machte den Dealern sexuelle Avancen. Dadurch erhielt das Quartett Zutritt zur Wohnung , wo es Geld, Handys und Drogen erbeutete. Alle vier Angeklagten - sie bedrohten die Opfer mit Messern und Pfefferspray - plädierten bereits beim ersten Prozess auf „nicht schuldig“, sagten sie hätten lediglich Kokain kaufen wollen.